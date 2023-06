IBM erhofft sich von der Übernahme, sein Angebot zu erweitern und "erhebliche Synergien" in mehreren Wachstumsfeldern des Konzerns zu schaffen.Armonk - Der Computer-Konzern IBM will sein Geschäft um IT-Automatisierung mit dem milliardenschweren Zukauf des Softwareanbieters Apptio stärken. Das US-Unternehmen solle für 4,6 Milliarden US-Dollar in bar vom bisherigen Eigentümer Vista Equity Partners übernommen werden, teilte IBM am Montag am Hauptsitz in Armonk im Bundesstaat New York mit. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen solle der...

Den vollständigen Artikel lesen ...