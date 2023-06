Laut Goldman Sachs endet nun der Höhenflug der Tesla-Aktie - die US-Bank hat Tesla heute abgestuft. Goldman Sachs stuft Tesla-Aktie ab Goldman Sachs Group Inc. reihte sich in die Liste der Makler ein, die nach der rasanten Rally des Elektroautoherstellers in diesem Jahr weniger optimistisch in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. sind. Die ...

