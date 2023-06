Dank der starken Marken war Taycan- und Model-3-Fahren in den letzten Jahren quasi gratis. Doch jetzt ändert sich die Lage, so der Autoexperte.Prof. Dudenhöffer hat die Wertentwicklung von Tesla und Co unter die Lupe genommen. Beeindruckend sei die hohe Wertstabilität des Model 3, aber auch des Porsche Taycan. Bei beiden Automarken würden die Technikkompetenz stabilisierend sein. Der Autoexperte schreibt: "Es ist fast eine Art Porsche-911-Effekt, den Tesla und der Taycan verbuchen kann."Die hohe ...

