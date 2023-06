Bestimmt erinnern Sie sich noch genau daran, was vor zehn Jahren war. Sie werden zustimmen: Im Grunde ist so ein Jahrzehnt doch keine allzu lange Zeit. Zehn Jahre haben gereicht, um an der Börse etliche Tenbagger hervorzubringen - darunter auch einige sehr prominente Namen. Wer hat am meisten zugelegt?Nvidia kommt aus dem Spanischen und heißt Neid. Grün vor Neid sind die Börsianer, die nie Nvidia-Aktien im Depot hatten. Die Aktie des Grafikkarten- und KI-Chip-Spezialisten hat in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...