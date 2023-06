Noch fünf Tage, dann ist 2023 zur Hälfte vorbei. Für den Tech-Sektor war es bislang ein vorzügliches Jahr, was vor allem an den üppigen Kursgewinnen von Big Tech lag, die den Markt mitzogen. Der Nasdaq 100 liegt seit Jahresbeginn 33 Prozent vorne. Am Montag denken sich die Anleger: Zeit, Gewinne mitzunehmen.Tesla fällt um fünf Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie abgestuft hat. Alphabet leidet ebenfalls unter einem skeptischen Analystenkommentar. Nvidia verliert 3,5 Prozent, AMD 1,5 und Amazon ...

