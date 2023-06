Die Börsianer kommen weiterhin nicht zur Ruhe, was vor allem an Sorgen rund um die Konjunktur und die Zinsentwicklung liegt. Abseits davon gibt es noch etliche kleinere Baustellen bei den Einzeltiteln, von denen nicht wenige einer Kursrallye spürbar im Wege stehen.Zu den größten Gewinnern zählte zuletzt in einem mehr als angespannten Marktumfeld die Aktie von Tesla (US88160R1014), welche sich seit Jahresbeginn schon fast im Wert verdoppeln konnte. Negative Meldungen gab und gibt es zwar zur Genüge. Daran scheinen die Anteilseigner sich aber schlicht ...

