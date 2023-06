SANTA CLARA (IT-Times) - Mobileye, Spezialist für autonomes Fahren, hat heute eine personelle Veränderung im Top-Management des Unternehmens bekannt gegeben. Mobileye Global Inc. (Nasdaq: MBLY, ISIN: US60741F1049) teilte am 26. Juni 2023 mit, dass Anat Heller als Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens...

Den vollständigen Artikel lesen ...