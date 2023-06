Die Stimmung in den deutschen Chefetagen ist laut Ifo-Geschäftsklimaindex deutlich stärker im Juni gesunken, als dies erwartet worden ist. Damit deuten die wirtschaftlichen Signale auf einen Konjunktureinbruch in Deutschland hin. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank von 91,5 Punkte im Mai auf nur noch 88,4 Punkte im Juni. Erwartet wurde von verschiedenen Banken und deren Volkswirten nur ein schwacher Rückgang auf gemittelte 90,7 Punkte. Die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten ist damit pessimistischer ...

