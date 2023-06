München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Bereits am ersten Tag der Paris Air Show habe der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus den größten Auftrag in der Geschichte der Luftfahrt erhalten. Die indische Billigfluggesellschaft IndiGo bestelle 500 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo. Dies hätten am Montag, den 19.06.2023, Vertreter von IndiGo und Airbus auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bestätigt. ...

