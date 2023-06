Heute im gabb: Um 11:18 liegt der ATX TR mit -0.13 Prozent im Minus bei 6767 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 2.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Amag mit +2.29% auf 33.55 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.75% auf 75.7 Euro und Verbund mit +1.37% auf 70.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15792 ( -0.27%, Ultimo 2022: 13923, 13.42% ytd). - In den News: Verbund, Wolftank, Andritz, VIG- Nachlese: Die Gen Z ist am Kapitalmarkt besser als ihre Eltern, mein Jingle als Torhymme für ein Fussballstadion- Kurze zu RHI Magnesita- Unser Robot sagt: Rosenbauer, Flughafen Wien, Warimpex und weitere Aktien auffällig; Günther Ofner führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 27.6: HTA, Wienerberger- Österreich-Depots: Yes, Warimpex bei wikifolio wieder ...

