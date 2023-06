Kursrücksetzer bei GFT Technologies nach dem Dividendenabschlag. Wie geht es jetzt weiter? Weiter sich die Korrektur noch stärker aus?Bei GFT Technologies (DE0005800601) wird es jetzt spannend. Das Einzige, was die Aktien in den vergangenen Wochen noch hochgehalten hat, war die Auszahlung der Dividende. Der Ex-Tag war am vergangenen Freitag und gleich darauf am Montag setzten die Verkäufe ein. Alle, die nur noch wegen des Cashflows in der Aktie waren, gehen nun raus.Anzeige:Die Bewertung ist inzwischen sehr günstig geworden. Das Systemhaus hat sich auf ...

