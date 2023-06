Wie schon am Vortag ist es Europas Börsen am Dienstag schwergefallen, ins Laufen zu kommen. Anfängliche Gewinne schmolzen im frühen Handel dahin.Paris / London - Wie schon am Vortag ist es Europas Börsen am Dienstag schwergefallen, ins Laufen zu kommen. Anfängliche Gewinne schmolzen im frühen Handel dahin. Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 noch um 0,11 Prozent auf 4285,73 Punkte zu. Der französische Cac 40 trat auf der Stelle, auch der britische FTSE 100 kam nicht vom Fleck. Konjunktursorgen, Zinsängste und schwache US-Vorgaben dämpften...

Den vollständigen Artikel lesen ...