Seit Anfang Juni hat sich Starinvestorin Cathie Wood mittlerweile von mehr als 500.000 Tesla-Aktien verabschiedet. Am Montag veräußerte Wood weitere Tesla-Aktien im Wert von etwa zwei Millionen Dollar und investierte den gleichen Betrag in diesen Nvidia-Konkurrenten. Es handelt sich dabei um das amerikanische Halbleiter-Unternehmen AMD. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen entwickelt und vertreibt Computerchips, Mikroprozessoren, Chipsätze und Grafikprozessoren und steht somit in direkter Konkurrenz ...

