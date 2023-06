Die Gewinnwarnung von Lanxess dürfte vielen Anlegern noch immer in den Knochen liegen, doch es spekulieren auch bereits die ersten auf eine baldige Erholung. Schließlich sind die großen Enttäuschungen aus der vergangenen Woche nun eingepreist. Allein charttechnisch stehen einem Comeback aber einige Hürden im Weg.Anzeige:Dessen ungeachtet ließen die Bullen die Aktie von Lanxess (DE0005470405) am Montag um 3,84 Prozent in die Höhe steigen, was den Kurs bis auf 27,88 Euro beförderte. Zeitweise ging es sogar schon bis auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...