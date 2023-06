Nach sechs Verlusttagen in Folge sind die US-Aktienmärkte am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones schloss bei 33.927 Punkten 0,6 Prozent höher, der Nasdaq 100 kletterte um 1,8 Prozent auf 14.946 Zähler. Unterstützung kam von besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten.Diese hätten die Zuversicht der Anleger widergespiegelt, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden könnte, hieß es am Markt.So waren die Auftragseingänge langlebiger Güter im Mai gegenüber dem ...

