Volvo Cars ist der erste europäische Autohersteller, der ab 2025 in Elektroautos für den nordamerikanischen Markt den Ladeport von Tesla verbauen wird. Über die Kooperation mit Tesla erhalten Fahrer der E-Autos von Volvo ab dem ersten Halbjahr 2024 via Adapter Zugang zu den Tesla-Superchargern in den USA, Kanada und Mexiko. Über den Adapter bzw. später die fest verbaute NACS-Ladebuchse sollen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...