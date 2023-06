Die Allianz Global Corporate Specialty SE (AGCS) hat zum 01.09.2023 Oskar Buchauer, derzeit noch Leiter des Bereichs Aktuariat, Planung und Controlling sowie Group Chief Actuary bei der Allianz Group, als neuen Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen. Er folgt in dieser Position auf Claire-Marie Coste-Lepoutre, die seit über vier Jahren Finanzvorständin der AGCS ist.Ebenfalls zum 01.09.2023 wird Coste-Lepoutre umgekehrt Buchauers Rolle bei der Allianz SE als Head of Allianz Group Actuarial, ...

