Es ist schon eine Weile her, dass Gerüchte um einen Einstieg von Amazon im US-Mobilfunkmarkt die Runde machten. Das Ganze wurde schnell dementiert, hinterlässt aber noch immer Spuren. Allen voran die Aktie der Deutschen Telekom konnte sich von damit verbundenen Kursabschlägen bisher nicht erholen und notiert weiterhin unter der Marke bei 20 Euro.Anzeige:Am Montag ging es zwar um immerhin 0,7 Prozent in die Höhe. Mit einem Schlusskurs von 19,70 Euro hat sich an der Ausgangslage aber wenig verändert. Die Euphorie scheint erstmal verschwunden ...

