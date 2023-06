Heute im gabb: Um 12:12 liegt der ATX TR mit +0.57 Prozent im Plus bei 6826 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 3.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +1.69% auf 49.85 Euro, dahinter Mayr-Melnhof mit +1.59% auf 134.5 Euro und Flughafen Wien mit +1.38% auf 47.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15980 (+0.59%, Ultimo 2022: 13923, 14.77% ytd). - In den News: Porr-Anleihe, CA Immo, ATX-Ausblick, Wiener Börse-Zugang, Research zu Semperit- Nachlese: Warimpex-Aufflackern, Kevin Töpfer spricht über Buwog 2023- Kurze zu OMV- Unser Robot sagt: Agrana, Flughafen Wien, Warimpex und weitere Aktien auffällig; Günther Ofner führt den 3. Tag im CEO-Ranking- Was bedeutet "Börse" eigentlich? Zukunftsbewusstsein sieht anders aus- Börsegeschichte ...

