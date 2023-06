Netflix: Umbau im Preismodell soll die Kassen klingeln lassen!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: NFLX



Rückblick: Das umfangreiche Angebot an Filmen und Serien des Streaming-Pioniers begeistert weiterhin die Menschen. Content bleibt in diesem Geschäft King. Die Netflix-Aktie bewegte sich im heurigen Jahr bis Mai seitwärts. Im Juni ging es dann bis knapp 450 USD nach oben. Auf diese starke Bewegung folgte der Pullback zum EMA-20.

Meinung: Nachdem Netflix strenger gegen Abo-Mitnutzer abseits des eigenen Haushalts vorgeht, kündigt sich nun möglicherweise der nächste größere Umbau im Preismodell an. In Kanada bietet der Videostreamingdienst kein Basis-Abo mehr an. Auch für bestehende Konten soll dies in naher Zukunft gestrichen werden. Wer Netflix dann weiter nutzen möchte, muss auf teurere Abo-Varianten wechseln. Wenn die Aktie des Streaming-Anbieters nach ihrem Rücksetzer wieder aufgegriffen wird, ließe sich Long-Position eröffnen.

Chart vom 27.06 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 417.08 USD



Setup: Bei Kursen über 426 USD könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Entry unterhalb der Kerze von Dienstag vornehmen.

Meine Meinung zu Netflix ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NFLX



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.