Der Energiekonzern E.ON übernimmt das für seine Lade-App bekannte eMobility-Unternehmen Elvah inklusive aller rund 50 Mitarbeitenden. Der Vollzug wird schon zum 30. Juni 2023 erwartet. Elvah befand sich seit April in einem vorläufigen Insolvenzverfahren und stand damit zum Verkauf. Elvah wird einer begleitenden Mitteilung zufolge in die 2022 gegründete E.ON-Tochter namens E.ON One integriert und auch ...

