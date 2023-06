Eine deutliche Gewinnwarnung von Lanxess gepaart mit einer allgemein schlechten Stimmung setzte in den letzten Tagen auch der Aktie von BASF zu. Mühsam erkämpfte Kursgewinne mussten die Bullen da wieder aus der Hand geben und auf Monatssicht sind aktuell Verluste in Höhe von 7,7 Prozent zu beklagen. Doch die Lage scheint nicht aussichtslos zu sein.Bei Deutsche Bank Research wird zwar vor einem enttäuschenden Ergebnis für das laufende Quartal gewarnt und das Ebit könnte sich nach Ansicht der Börsenprofis mehr als halbieren. Dennoch wird an der ...

