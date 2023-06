An den US-Börsen dominieren am Mittwoch zunächst rote Vorzeichen, nachdem am Vortag besonders Technologieaktien auf den Einkaufslisten der Investoren gestanden hatten. Der Dow Jones verliert 0,3 Prozent und kämpft damit weiter mit der 39.000-Punkte-Marke. Der Nasdaq Composite gibt um 0,5 Prozent nach. Am Dienstag war der Index für Wachstumswerte nach stärker als erwarteten Wirtschaftsdaten um rund 2 Prozent im Wert gestiegen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

