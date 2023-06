Die Gewinnwarnung hat es in sich, es ist die fünfte in etwas mehr als zwei Jahren. Eine laufende technische Überprüfung deutet darauf hin, dass die Probleme mit Onshore-Windturbinen gravierender sind als bisher angenommen. Das kostet mehr als 1 Mrd. € über die nächsten Jahre. Bedenklich auch: Siemens Energy berichtet nun erstmals von Problemen beim Hochfahren der Offshore-Produktion. Diese Probleme liegen wohl in der Verfügbarkeit von Werkzeugen, qualifiziertem Personal und den Qualifizierungsprozessen für die Produkte. Auch wenn alle anderen Bereiche voll auf Kurs liegen, so sorgt die neue Eskalation im Bereich Gamesa für wenig Visibilität im Gesamtkonzern. Mehr als 16 bis 18 € lassen sich so vorerst nicht rechtfertigen. Abgesehen von einer technischen Erholung drängt sich die Aktie vorerst nicht zum Kauf auf.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 26.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ COMMERZBANK: Zusätzliche Belastungen++ PUMA: Hält der Boden?++ NUTRIEN: Dünger für's Portfolio++ Lupe: Update zum Passiven Einkommen PortfolioBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info