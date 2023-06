Nach der Kurserholung tags zuvor notieren die US-Aktienmärkte am Mittwoch uneinheitlich. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, sind die Technologietitel an der Nasdaq überwiegend ins Plus gedreht. Für leichte Verunsicherung bei Halbleiteraktien sorgt ein Zeitungsbericht.Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 33.819 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,03 Prozent auf 4.380 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,5 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...