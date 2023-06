PROVO/UTAH (IT-Times) - Der Verkauf des Kunden-Monitoring-Softwareunternehmens Qualtrics an Private Equity Gesellschaften unter Leitung von Silver Lake ist nun von SAP abgeschlossen worden. Am 26. Januar 2023 gab SAP S.E., der Hauptaktionär von Qualtrics International Inc. (Nasdaq: XM, ISIN: US7476012015),...

Den vollständigen Artikel lesen ...