Der Ausklang des ersten Halbjahres scheint positiv zu werden. Am Donnerstag klettert der Dow Jones zum Handelsauftakt um 0,4 Prozent, der S&P 500 steigt 0,2 Prozent. Im Fokus stehen Bank-Aktien nach dem Stresstest. Die Citigroup sieht jetzt viel mehr Potenzial für Netflix und Apple kratzt an der 3-Billionen-Marke.Die 23 größten Banken in den USA verfügen nach Einschätzung der Fed über eine krisenfeste Kapitalausstattung. Sie bestanden damit alle den Test, der aus der Finanzkrise von 2008 resultiert. ...

