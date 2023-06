Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN CH1273475405/ WKN A3LJ4C) mit 450 Schweizer Franken, so die Börse Stuttgart.Es werde ein jährlicher Kupon von 2,00% gezahlt, erstmals am 28.06.2024. Das Fälligkeitsdatum sei der 28.06.2033. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen, in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 5.000 Nominalen. Moody's vergebe ein Aa3 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 29.06.2023) (30.06.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...