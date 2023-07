In einer Welt, in der Technologie und Innovation den Ton bestimmen, gibt es eine Persönlichkeit, die immer wieder polarisiert: Elon Musk. Als einer der umstrittensten Titanen des Silicon Valley hat er Konkurrenten verärgert, Investoren herausgefordert und Tesla schließlich Ende Juni vor 13 Jahren an die Börse geführt. Der Auto- und Technologie-Reporter des Wall Street Journal, Tim Higgins, verfolgte das Drama um Tesla von der ersten Reihe aus.In seinem Buch "Powerplay" enthüllt er die Phasen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...