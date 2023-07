123fahrschule-Vorstand Timo Beyer hat das Unternehmen per Ende Juni. Der Manager wolle sich "neuen beruflichen Herausforderungen stellen und in eine andere Branche zurückzukehren, in der er viele Jahre erfolgreich tätig war", meldet die Kölner Fahrschul-Kette am Wochenende. Den Abgang Beyers nutzt 123fahrschule für eine Verkleinerung des Vorstands. ...

