Kommentar: Das Leben spielt sich immer mehr und perfekter im digitalen Raum ab. Das Verschmelzen von Roboter und Games mit den Menschen ist für Firmen eine gewaltige Chance.Game over. Leck in der Hülle. Das Titanic-Abenteuer ist gescheitert. Wir steigen im Jahr 2030 nach einem Schrecken erleichtert aus dem U-Boot. Zuvor sahen wir aus dem Fenster/Display das Titanic-Wrack, Nessie aus Loch Ness und Moby Dick. Was war echt? War ich 4.000 Meter oder nur zwei Meter tief? Egal. Keine Chance, das zu unterscheiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...