Apple kürzt die Produktionspläne für die Vision Pro. Trotz bereits niedriger Erwartungen für 2024 kürzt man intern die Ziele erheblich aufgrund von Produktionsproblemen. Tesla legte neue Rekordzahlen vor. Sowohl die Produktion als auch die Auslieferungen wuchsen stark und übertrafen die Erwartungen. Netflix richtet seine Werbestrategie neu aus. Auf dem Branchentreffen in Cannes geht die Streaming-Plattform auf die Werbebranche mit neuen Angeboten zu.Asien startet die Woche mit einem Paukenschlag. Alle Benchmarks in der Region erleben am Montag ...

