Bis Mittwoch können Interessenten die Papiere der Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp zeichnen. Börsengang am Freitag. Zu diesem Preis soll die Nucera-Aktie starten. Am Ende geht es schnell: Nachdem Thyssenkrupp zuletzt angekündigt hatte, seine Wasserstofftochter Nucera noch vor der Sommerpause an die Börse bringen zu wollen, stehen die Details. Anleger können die Papiere (WKN: NCA?000) noch bis Mittwoch, 5. Juli zeichnen. Die Preisspanne wurde ...

