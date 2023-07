DJ PTA-News: NSI Asset AG: Notierung im Segment m:access an der Börse München

Hamburg (pta/03.07.2023/17:30) - NSI Asset AG nimmt Notierung im Segment m:access der Börse München auf

Hamburg, 03. Juli 2023 - Die NSI Asset AG (WKN: A1RFHN | ISIN: DE000A1RFHN7) nimmt mit Wirkung zum 03. Juli 2023 die Notierung in das Freiverkehrssegment m:access der Börse München auf.

Die NSI Asset AG ist eine Holdinggesellschaft für Beteiligungen an Finanzdienstleistern und Immobilienbeteiligungen in Deutschland. Das Segment m:access ist für mittelständische Unternehmen besonders attraktiv und passt aufgrund des vorhandenen Immobiliensegments und der Liquidität hervorragend zum Geschäftsmodell der NSI Asset AG. Mit der Notierung wird das Unternehmen potenziell neuen Investoren präsentiert und die Transparenz und Visibilität am Kapitalmarkt gestärkt. Ziel ist es, mittelfristig die Liquidität bzw. das Handelsvolumen der Aktie zu erhöhen.

Aussender: NSI Asset AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 1713784823 E-Mail: efleck@nsi-asset.de Website: www.nsi-asset.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

