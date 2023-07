In der vergangenen Woche hat BASF in Schwarzheide seine erste Anlage für Batteriestoffe in Europa eröffnet. Das klingt erstmal nicht weiter sensationell, doch hinter dem Werk steckt einiges mehr als nur ein neuer Standort. Es steht sinnbildlich für eine Transformation im Unternehmen, die unter anderem von BASF-Chef Martin Brudermüller vorangetrieben wird.Wie das "Handelsblatt" berichtet, will BASF (DE000BASF111) in Schwarzheide genügen Kathodenmaterial herstellen, um jährlich mehr als 400.000 Elektroautos auszurüsten. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...