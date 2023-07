Es wird interessant bei der Valneva Aktie: Nach einer bisher zweiteiligen Erholungsbewegung von 3,95 Euro im Mai auf 7,846 Euro am 20. Juni läuft seitdem eine Konsolidierung. An der Euronext pendelt der Aktienkurs des französisch-österreichischen Biotech-Unternehmens nun bereits seit vier Tagen rund um die 200-Tage-Linie. Weder mag sich an dem gleitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...