Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,74 Prozent auf 3.178,40 Einheiten. Das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn keine einheitliche Richtung. Die US-Börsen starteten wenig verändert in den verkürzten Handelstag. Am Dienstag bleibt die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen. Zudem fiel am Montag die Nachrichtenlage zu den heimischen Unternehmen sommerlich dünn aus. Entsprechend ruhig gestaltete sich laut Marktbeobachtern das Geschäft zu Wochenbeginn. In den Fokus rückten aktuelle US-Wirtschaftsnachrichten. So haben in den USA die Ausgaben für Bauvorhaben im Mai stärker angezogen als von Experten erwartet. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich ...

