Exklusive Lizenzvereinbarung für einen onkologischen Target-Antikörper zur Entwicklung von Best-in-Class-Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315), ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt, gab heute eine Antikörper-Lizenzvereinbarung mit Pheon Therapeutics (Pheon) bekannt, einem führenden Spezialisten für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), der ADCs der nächsten Generation für eine breite Palette schwer zu behandelnder Krebsarten entwickelt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Pheon einen Antikörper mithilfe der proprietären RenMice Plattformen von Biocytogen entwickeln und vermarkten. Biocytogen wird eine Vorauszahlung erhalten und besitzt Anspruch auf kommerzielle Meilensteinzahlungen und Entwicklungszahlungen sowie einstellige Lizenzgebühren auf die Nettoumsätze.

Die proprietären RenMice Plattformen von Biocytogen bieten vollständigen Ersatz für humane, variable In-situ-Antikörpergene. Die Plattformen in Verbindung mit der Target-Knock-out-Strategie stärken die Generierung vollständig humaner Antikörper mit niedriger Immunogenität, ausgeprägter Diversität, hoher Kreuzreaktivität zwischen den Arten, hoher Affinität und guten Entwicklungsvoraussetzungen. Die RenMice Plattformen und abgeleiteten Antikörper wurden von einer Vielzahl renommierter Biotech- und Biopharma-Unternehmen anerkannt.

Die neue Vereinbarung erweitert die ADC-Pipeline von Pheon, die First-in-Class- und Best-in-Class-ADCs bietet, um dem erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie gerecht zu werden. Pheon startete im März 2022 mit einer Serie-A-Finanzierungsrunde über 68 Millionen US-Dollar unter der Leitung eines starken Führungsteams von Spezialisten für zielgerichtete onkologische Therapien und ADCs.

Dr. Yuelei Shen, President and CEO of Biocytogen, erläuerte: "Wir sind hocherfreut über die Zusammenarbeit mit Pheon Therapeutics. Durch Nutzung von RenMice sind wir in der Lage, das Project Integrum zu lancieren, das darauf abzielt, vollständig humane therapeutische Antikörpermoleküle für mehr als 1000 Targets zur Bereitstellung von Medikamenten für unterschiedliche Behandlungsmodalitäten zu entwickeln. Die Kombination unserer Stärken bei der Entdeckung vollständig humaner Antikörper mit den Stärken von Pheon im Bereich von ADC-Technologien kann die Entwicklung differenzierter neuartiger Therapien beschleunigen, die Vorteile für die Patienten besitzen."

Bertrand Damour, CEO von Pheon Therapeutics, erklärte: "Diese Lizenzvereinbarung sorgt für eine bedeutende Erweiterung der Pipeline von Pheon und verbessert unsere Fähigkeit, die nächste Generation von ADCs erfolgreich zu entwickeln. Biocytogen ist ein fantastischer Partner mit einer bahnbrechenden Technologie, die hervorragend für unseren Bedarf geeignet ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen und auf ihre Unterstützung auf der Suche nach leistungsstarken Therapien, die dem erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf der Patienten bei soliden Tumoren bei einer Vielzahl von schwer zu behandelnden Krebsarten gerecht werden können."

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen nutzt seine proprietären Mäuseplattformen RenMab/RenLite®/RenNano® für die Entwicklung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer/multispezifischer Antikörper und Nanokörper und hat seine In-vivo-Screening-Plattformen für die Wirksamkeit von Arzneimitteln und sein umfassendes Know-how in der klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu rationalisieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt durch, um für mehr als 1000 Zielmoleküle Antikörpermedikamente der ersten und/oder besten Klasse zu entwickeln, das als Projekt Integrum (RenMice HiTS Plattform) bekannt ist. Am 31. Mai 2023 wurden 46 therapeutische Antikörper-Mitentwicklungs/Auslizenzierungs-/Abtretungsvereinbarungen und 20 RenMice-Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen auf der ganzen Welt abgeschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Die Pipeline von Biocytogen umfasst 10 Kernprodukte im Rahmen von Partnerschaften, die für eine Reihe von klinischen Vermögenswerten begründet wurden. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in Haimen Jiangsu und Schanghai (China), Boston und San Francisco (USA) sowie Heidelberg (Deutschland). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

Über Pheon Therapeutics

Pheon Therapeutics ist ein Spezialist für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) und entwickelt eine Pipeline von Monotherapien für neuartige Ziele und/oder mit neuartigen Nutzlasten. ADCs bieten das Potenzial zur Behandlung von soliden Tumoren und flüssigen Krebsarten, die auf andere Behandlungen nicht ansprechen. Pheons führendes Programm ist ein neuartiger ADC gegen ein neuartiges Zielmolekül, das in soliden Tumoren in einem breiten Spektrum von schwer zu behandelnden Krebsarten stark exprimiert wird. Pheon wird von den erfahrenen und spezialisierten Healthcare-Investoren Atlas Venture, Brandon Capital, Forbion und Research Corporation Technologies (RCT) unterstützt. Pheon verfügt über ein erstklassiges, bewährtes Führungsteam, das die besten technischen, klinischen und betriebswirtschaftlichen Fachkenntnisse und Erfolge von ADC zusammenbringt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pheontx.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230705387378/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei Biocytogen

Plattformen für Antikörpervermögenswerte und zur Entdeckung von Antikörpern: BD-Licensing@biocytogen.com

Für Medienvertreter: pr@bbctg.com.cn

Optimale Kommunikationsstrategie von Pheon

Nick Bastin, Hana Malik, Zoe Bolt und Elena Bates

Tel.: +44 (0) 203 882 9621

E-Mail: Pheon@optimumcomms.com