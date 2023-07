Das Bankensoftwareunternehmen hat einen Auftrag aus Mexiko an Land gezogen. Die BanCoppel, Teil der Grupo Coppel, hat sich für die Kernbankenplattform von Temenos entschieden.Genf - Das Bankensoftwareunternehmen Temenos hat einen Auftrag aus Mexiko an Land gezogen. Die BanCoppel, Teil der Grupo Coppel, hat sich für die Kernbankenplattform von Temenos entschieden. Mit der Kernbankplattform von Temenos will die Bank ihre digitalen Dienstleistungen ausbauen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Finanzielle Details zum Auftrag werden nicht genannt. (awp/mc/ps)...

