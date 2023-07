Um die Arbeit von Vertriebs- und Serviceteams in allen Branchen sowie die Interaktion mit Kundinnen und Kunden zu verbessern, integriert Salesforce generative KI-Funktionen in die Sales Cloud und die Service Cloud.Zürich - Salesforce, der weltweiter CRM-Anbieter, hat im Rahmen seiner World Tour-Veranstaltung in Hamburg neue KI-Lösungen vorgestellt. Um die Arbeit von Vertriebs- und Serviceteams in allen Branchen sowie die Interaktion mit Kundinnen und Kunden zu verbessern, integriert Salesforce generative KI-Funktionen in die Sales Cloud und die Service Cloud. Sales GPT bettet generative KI in Workflows ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...