(shareribs.com) New York 06.07.2023 - Der Chef von Rivian hat in einem Bloomberg-Interview über die laufenden Verhandlungen mit Amazon.com gesprochen. CEO R.J. Scaringe blickt zudem optimistisch auf die Produktion. Rivian hat in dieser Woche seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Produktion und Auslieferungen lagen deutlich über den Erwartungen. Das Ziel von 50.000 Einheiten für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...