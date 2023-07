Am heutigen Freitag feiert die ThyssenKrupp Nucera-Aktie offiziell ihren Einstand an den Märkten, was im Vorfeld bereits mit Spannung erwartet wurde. Erste Indikatoren zeichneten in den vergangenen Tagen bereits ein positives Bild, und das trotz der miesen Stimmung an den Börsen. Das IPO scheint sich zu einem Erfolg zu mausern, was vielleicht auch dem etwas eingeschlafenen Wasserstoff-Sektor auf die Sprünge helfen könnte.Anzeige:Der CEO Werner Ponikwar selbst spricht jedenfalls bei ThyssenKrupp Nucera (DE000NCA0001) schon mal vom bisher ...

