Während das IPO von thyssenkrupp nucera eher mau verlief, so konnte die Preisspanne deutlich nicht ausgeschöpft werden, geht es am erste Handelstag der Wasserstoff-Aktie rund: Im XETRA-Handel der Frankfurter Börse steigt der die thyssenkrupp nucera Aktie im Tagesverlauf bis auf 23,86 Euro. Am frühen Nachmittag werden für den Anteilschein des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...