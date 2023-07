Die Aktie des IT-Unternehmens Orbis (WKN: 522877) ist durch sehr geringe Umsätze geprägt. Dementsprechend bewegt der Kurs sich überwiegend in einer engen Range von 6,90 € bis 7,40 €. Am Freitag ist das Papier bei 6,90 € aus dem Handel gegangen. Was können Anleger jetzt hier erwarten? Orbis vorgestellt Die in Saarbrücken ansässige Orbis SE ist ein international tätiges IT-Beratungsunternehmen. Hauptkunden sind mittelständische Unternehmen in verschiedenen ...

