Silverstone - Max Verstappen startet beim Großen Preis von Großbritannien aus der Pole. Der Pilot aus dem Team von Red Bull sicherte sich am Samstag den ersten Startplatz in Silverstone vor Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari).



Nach dem Großen Preis von Österreich führt Max Verstappen in der Fahrerwertung mit 81 Punkten vor Sergio Pérez und mit 98 Punkten vor Fernando Alonso. In der Konstrukteurswertung führt Red Bull Racing mit 199 Punkten vor Mercedes und mit 202 Punkten vor Aston Martin.

Das sind die KI-Gewinner KI-Revolution voraus! Angesichts des beeindruckenden Wachstumspotentials dieser Branche stellen sich viele Anleger die Frage: Sollte man jetzt in KI-Aktien investieren? Wir stellen Ihnen 5 Aktien vor, die auf Ihre Watchlist müssen. Hier klicken