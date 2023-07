Der Handel am Freitag war geprägt von gemischten Gefühlen. Auch wenn es nicht die ganz großen Sprünge beim DAX gab und der Handel in Übersee von roten Vorzeichen geprägt war, so gab es doch bei vielen Einzeltiteln Anzeichen der Entspannung. Wie gehabt haben die Börsianer aber auch mit so manchem Zweifel zu kämpfe und eine klare Richtung will sich vielerorts nicht herauskristallisieren.Munter auf und ab geht es dieser Tage bei den Anteilsscheinen von Plug Power (US72919P2020). Am Donnerstag rauschten jene noch zeitweise um rund zehn Prozent ...

