Am 18. Juni hatten wir getitelt: "Varta: Dieser Börsentipp ist ein Kracher! Aktiengewinn 25% (bisher)!" In der vergangenen Handelswoche hat die Varta-Aktie ISIN: DE000A0TGJ55 ein neues Zwischenhoch geschafft und damit hat unser Trading-Tipp bisher rund 30 Prozent Aktiengewinn gebracht. Jetzt kommt es darauf an, ob die Hürde bei 20,00 Euro genommen wird und wenn das gelingt, wäre der Weg bis zur fallenden 100-Tage-Linie - die im Moment bei 22,256 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...