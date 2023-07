Am 12. Juni hatten wir im RuMaS Express-Service den Einstieg ab 16,80 Euro vorgeschlagen und die Nachricht für Abonnenten sah so aus: "Aus charttechnischer Sicht hat die Varta-Aktie zunächst Luft bis auf 18,30 Euro. An diesem Punkt wäre die am 24. Mai gerissene Abwärtslücke geschlossen. Mit einer Portion Zockerblut kann man auch auf das Knockout-Hebel-Zertifikat der Citi setzen, dass einen Hebel von 6,98 bei einem Totalverlust bei 15,0000 Euro hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...