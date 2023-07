Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") hat die Zulassung für den neuen BNP Paribas Easy ICAV von der Irischen Zentralbank erhalten und launcht den ersten Teilfonds BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF (ISIN IE0000VX9GN7/ WKN A3D572, thesaurierend in USD; ISIN IE0004J37T45/ WKN A3D571, thesaurierend in EUR), so BNP Paribas Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

