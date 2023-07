Die Industrial Solar aus Freiburg will gemeinsam mit der mexikanischen Ingenieursunternehmen Turbo Control ein System für Solare Prozesswärme in der Unilever-Fabrik in Cuernavaca planen und installieren. Laut Industrial Solar soll die Anlage für solare Prozesswärme das erste kommerzielle Solarsystem mit Fresnel-Kollektoren sein, das industriellen Prozessdampf in Lateinamerika liefert. Der Fresnel-Kollektor ist der Kern der Technologie von Industrial Solar. Er konzentriert das Sonnenlicht mithilfe ...

